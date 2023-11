Tempête Ciarán : plusieurs lieux publics seront totalement fermés demain

Huy, Liège et Waremme sont touchés par cette mesure de protection en raison de l’alerte jaune émise par l’Institut royal météorologique et provoquée par l’arrivée de la tempête Ciarán. Voici quels parcs et espaces boisés sont concernés.

En raison de l’alerte jaune émise par l’Institut royal météorologique (IRM) et provoquée par l’arrivée de la tempête Ciarán, les parcs et autres espaces boisés seront fermés jeudi au public à Huy, Liège et Waremme, ont indiqué mercredi les autorités locales.

Les rues bordées d’arbres et les parcs publics seront fermés jeudi à Huy, dès 4h00 du matin. La mesure concerne notamment les avenues Delchambre et Godin-Parnajon, les parcs Vierset et Bastin ainsi que le chemin du Chéra. Les lignes de bus de la société TEC seront déviées.

Dans la Cité ardente, les parcs et cimetières seront fermés dès mercredi soir et jeudi durant toute la journée. Jeudi matin, les autorités liégeoises se concerteront avec les forains pour examiner la possibilité d’ouvrir ou non les activités foraines durant la journée, en fonction de la situation météorologique.

Les autorités de Waremme ont également décidé de fermer jeudi leurs espaces boisés. «Sont notamment visés le parc des Mayeurs, la drève de Longchamps et le parc de la Justice de Paix», a précisé mercredi le bourgmestre Jacques Chabot à l’agence Belga.