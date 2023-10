Terminus, tout le monde descend: Retour sur 23 années d’émotions fortes chez Metro

3 octobre 2000: Naissance de Metro

C’est à cette date qu’aux petites heures du matin, le journal Metro a été distribué dans les gares et les stations de métro belges. Distribué parce qu’à l’époque, les présentoirs n’existaient pas et ce sont des personnes en chair et en os qui s’occupaient de vous livrer votre dose d’actu en une vingtaine de page. Le tout premier journal national gratuit de Belgique se donne alors pour mission de résumer l’actualité nationale et internationale en environ 140 articles par jour. L’objectif: occuper les jeunes… et les moins jeunes pendant 20 minutes, soit le temps moyen d’un trajet. Pour ce faire, 33 journalistes francophones et néerlandophones se réunissent dans un bureau situé place Madou.

4 octobre 2000: Des débuts mouvementés

Tout le monde n’accueille pas Metro à bras ouverts. L’arrivée d’un journal gratuit dans le paysage médiatique n’est forcément pas vue d’un bon œil par certains, et cela se voit dès le premier jour. Le groupe «Metro International» nous envoie une injonction d’arrêt dès la première édition du journal. Sauf que voilà, Metro opère de manière indépendante vis-à-vis du groupe suédois. La Cour de Justice doit statuer pour savoir si Metro a, oui ou non, commis du plagiat. Heureusement, le journal sort vainqueur de cette bataille judiciaire. Cela ne veut pas dire pour autant que Metro est tiré d’affaire, puisque Metro est la cible de courriers de menaces. Un rat est même, un jour, déposé dans la boîte aux lettres de la rédaction. Le coupable? Un gérant de kiosque à journaux qui craignait de ne plus vendre de journaux…

3 octobre 2001: Un succès grandissant

Au mois de septembre, les présentoirs finissent par faire leur apparition dans les gares, mais cela ne veut pas dire que tous les navetteurs parviennent à avoir leur journal. Il n’est pas rare de voir les présentoirs complètement vides alors qu’il n’est que 8h du matin. La direction décide donc d’augmenter le tirage, qui passe de 160.000 exemplaires par jour, à 200.000. Un an après le lancement, Metro est le troisième journal le plus lu de Belgique. Nous nous sommes installés dans le quotidien des Belges, qui considèrent Metro comme un rituel matinal.

2006: Déménagement à Ravenstein

Dès 2006, la rédaction déménage dans la galerie Ravenstein, en plein cœur de Bruxelles. Les locaux sont d’abord un peu vétustes, mais ils deviendront rapidement notre bureau dans lequel nous garderons des souvenirs légendaires. Entre viennoiseries du vendredi, évasions par le toit des bâtiments et chaleur parfois insupportable en été, nous y passerons envers et contre tout 15 années merveilleuses.

2010: L’aventure Belgodyssee

Ce concours prévu pour les étudiants en journalisme de dernière année voit le jour en 2005. Cinq ans plus tard, Metro devient un fidèle partenaire de Belgodyssee. De nombreux étudiants verront, grâce à ce concours, leur nom écrit dans un journal, Metro, pour la première fois. Certains vont même jusqu’à travailler chez Metro après cette expérience. C’est le cas de la rédactrice en chef de la section néerlandophone du journal, Janne Vandevelde.

2011-2012: Des stars à la tête de Metro

Durant ces deux années, Metro invitera des stars de renom à la tête de sa rédaction. C’est ainsi que Lady Gaga, Karl Lagerfeld et Richard Branson se succèderont en tant que rédacteur en chef d’un jour de Metro. L’interprète de «Born This Way» mettra à l’honneur les homosexuels en mettant l’accent sur l’importance de leurs droits, et conclura sa venue avec un message fort: «Soyez vous-même, aimez qui vous êtes, soyez forts.»

28 septembre 2018: Plongée dans l’univers des baskets

Metro sort une édition spéciale baskets et consacre… 24 pages sur le sujet. Nous répondons à la question de savoir s’il faut les porter ou non, nous interviewons des collectionneurs, nous réfléchissons aux baskets du futur, mais la mayonnaise ne prend. Nos lecteurs estiment qu’il y a trop peu de jeux et de BD dans le journal. Nous apprenons de nos erreurs et décidons que nous ne sacrifierons plus le côté ludique de Metro.

2020: Metro fête ses 20 ans

Pour célébrer cet anniversaire, Metro décide d’adopter un nouveau design et un format légèrement plus petit. Une édition spéciale est publiée le 2 octobre, date à laquelle Monique Raffeels, notre general manager, évoque l’incident du rat et rend hommage à ses «Metrosaurusses» Wernus, Pierus et Lievus, qui sont là depuis la création du média.

17 mars 2020: Le coronavirus débarque dans nos vies

Le 17 mars 2020, notre une est consacrée à l’arrivée du coronavirus dans nos vies et au confinement prononcé par la Première ministre de l’époque, Sophie Wilmès. Metro annonce par ailleurs qu’il ne paraîtra plus jusqu’au 17 avril en raison de ces circonstances exceptionnelles. Finalement, il faudra attendre jusqu’au 2 juin pour retrouver votre journal dans les présentoirs. Mais Metro ne paraîtra plus que deux fois par semaine, au lieu de se retrouver quotidiennement entre vos mains.

28 juin 2021: Les adieux à Ravenstein

Début 2021, Metro devient totalement la propriété du groupe Rossel. Ce nouveau départ signifie également un nouveau bureau pour notre rédaction, qui élit domicile à deux pas de la galerie Ravenstein, rue Royale. Et il faut dire que l’on y sera pas si mal, même si un élément vital manque désormais à ce nouvel espace: il n’y a plus de télévision pour regarder le football en clôturant le journal…

24 mars 2023: Metro enfile sa dernière tenue

Une dernière fois, Metro change d’identité visuelle et arbore un design rajeuni. Notre façon de traiter l’actualité change elle aussi, puisque des nouvelles catégories apparaissent dans les colonnes du journal. Désormais, nous décryptons l’actualité avec les «En vrai», nous vous livrons des actus insolites grâce à la rubrique «WTF» et nous traitons écologie dans nos pages «Look Up!». Cette version du journal sera la dernière, et peut être celle qui nous aura rendus les plus fiers.

27 octobre 2023: La der’ des der’

Après 4.670 journaux, plus de 100.000 pages et 4.670 x 20 minutes de plaisir de lecture, Metro tire sa révérence. On ne peut vous dire qu’une chose: merci pour ces superbes années.