Triste nouvelle au zoo de Planckendael: l’éléphante Yu Yu Yin est décédée à 44 ans

Yu Yu Yin est tombée soudainement lundi soir et n’arrivait plus à se relever, indique le parc animalier. Elle souffrait déjà de coliques et était traitée jour et nuit par les soignants, en vain. «Les autres éléphants du troupeau, May Tagu et sa fille Suki, Kai-Mook et sa fille Tun Kai, lui ont fait des adieux prolongés», précise le zoo.