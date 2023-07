Triste nouvelle à Pairi Daiza, cet animal s’en est allé: «Les soigneurs ont pris la décision d’abréger ses souffrances»

Sur Facebook, Pairi Daiza a publié un long message pour rendre un hommage émouvant à Colin: «Chers amis, c’est le cœur gros et les yeux tristes que nous avons accompagné Colin pour son dernier voyage, ce mardi. Vous le savez, notre Diable de Tasmanie, qui arrivait sur ses sept ans (un âge vénérable, ces mammifères vivent habituellement cinq ans) avait été rattrapé par la maladie et peinait de plus en plus à se déplacer et à vivre sereinement. Ses soigneurs et notre équipe vétérinaire ont dès lors pris la décision, toujours difficile mais si sage, d’abréger ses souffrances en l’aidant à «partir» paisiblement, entouré de celles et ceux qui lui ont apporté tant d’amour pendant de longues années.»