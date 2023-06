Trois raisons de passer tous tes examens en juin

Passer ses examens au mois de juin, c’est ce qui semble être la situation idéale quand on est étudiant. Pourtant, parfois, c’est difficile de s’organiser et de se sentir à la hauteur pour tous les passer et surtout pour les réussir. Devant cette situation, certains étudiants font des choix stratégiques en allégeant leur session et passent certains examens en août. C’est une stratégie qui peut s’avérer payante, mais qui peut aussi te jouer pas mal de tours. En effet, tu n’auras plus qu’une seule chance de réussir les examens que tu décides de ne tenter qu’en 2ᵉ session. Si tu t’en sens capable, Kotplanet te conseille de tout essayer en juin, quitte à avoir une seconde session au final.