Un Belge bat un record du monde en nageant 131 km

Battre un record du monde

Le Belge avait débuté sa tentative de record du monde jeudi, un jour plus tard que prévu en raison de vents forts. Il était soutenu par une équipe de neuf personnes. Il avait choisi le golfe de Corinthe parce qu’il pouvait y nager plus de 100 kilomètres en ligne droite et que l’eau y est beaucoup plus chaude qu’en mer du Nord.