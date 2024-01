Un Belge perd tragiquement sa femme et les jumelles qu’elle attendait: les cartes de naissance se transforment en faire-part de décès

À Courtrai, Jency, 31 ans, fait face à une perte inimaginable. Il a récemment perdu sa femme Manon, âgée de 30 ans, et les jumelles qui devaient naître, Alba et Aria, à cause d’une tragique maladie de grossesse, la pré-éclampsie.

Manon était enceinte de sept mois

Jency se souvient des derniers moments passés avec Manon: «Je suis encore monté avec elle. Elle souffrait du dos, je lui ai refait un massage et je suis redescendu», raconte-t-il à Het Laatste Nieuws. Manon était enceinte de sept mois et le couple venait de finaliser les cartes de naissance de leurs jumeaux. La chambre était pleine de préparatifs pour les bébés. Aujourd’hui, Jency partage la douloureuse réalité de la maison vide: «Tout me fait penser à elle. Je ne me vois pas encore dormir dans le lit où je l’ai trouvée».