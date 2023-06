Un chauffard fauche plusieurs personnes à Mons: «il avait des traces de pneu sur tout son côté»

Un Français au volant?

«Des bruits de frein à main, des collisions, on entendait une voiture rentrer dans les murs, dans les autres voitures. Une fille était blessée à côté d’une voiture, mais on n’a pas dérangé les secours qui travaillaient», a raconté un témoin à RTLinfo. Toujours selon des témoins, le conducteur était au volant d’une voiture immatriculée en France et était âgé d’environ 20 ans. Il aurait été interpellé par la police.

Plusieurs blessés

«Je les ai accueillis chez moi et effectivement, une des personnes était habillée tout en blanc et il avait des traces de pneu sur tout son côté. Une autre personne avait également des traces et la troisième était également blessé à la jambe et au bras», a expliqué à RTL une riveraine qui a aidé les blessés. Au total, au moins 7 personnes auraient été touchées par le véhicule. Quatre ambulances et un véhicule SMUR ont été dépêchés sur place.