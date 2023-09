Un enfant de 9 ans maîtrisé par la police dans une école primaire de Nalinnes: «Je n’avais que l’image de George Floyd en tête»

«La mère ne répondait pas aux appels»

«On le traitait comme un criminel»

Selon la maman, Mathis serait entré en crise de colère après avoir subi plusieurs insultes racistes de la part d’un autre élève. Traumatisée par une telle scène, elle s’est confiée à SudInfo. «Quand je suis entrée dans le couloir de l’école, j’ai découvert mon fils, allongé sur le ventre, les deux mains dans le dos, maintenu d’un genou par un policier. Je tremblais comme une feuille, je n’avais que l’image de George Floyd en tête. Je lui parlais, mais il ne répondait pas, il avait l’air fatigué et essoufflé. Mon premier réflexe a été de prendre mon téléphone et de filmer mon fils, que l’on traitait comme un criminel. Je ne savais toujours pas ce que mon fils avait fait! J’ai donc demandé à parler à la directrice de l’établissement. Le policier a fini par relâcher Mathis, s’il promettait de rester calme», explique Rita.

Une plainte déposée

Toujours selon nos confrères de Sudinfo, une plainte a été déposée par la mère. Des poursuites contre cette dernière ne sont pas exclues par la zone de police. «Un procès-verbal a été rédigé pour le procureur du Roi de Charleroi. La maman du mineur a décidé de filmer la scène et de faire ce qu’on appelle du bashing alors que les policiers ont simplement fait leur travail et fait un maximum pour préserver la sécurité tant de la direction à l’origine de l’appel que de l’enfant. Avec cette vidéo, on risque fort d’attaquer les policiers, mais il faudra aussi que la maman assume ses responsabilités. On expliquera notamment qu’il y a eu des appels et qu’elle n’est pas intervenue immédiatement pour je ne sais quelle raison. Si nos collègues sont attaqués, nous les défendrons», a confirmé le chef de corps.