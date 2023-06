Un indice de réparabilité bientôt disponible sur nos appareils électroménagers

Le texte, qui s’inscrit dans une logique d’économie circulaire, entend indiquer aux consommateurs les produits qui pourront plus facilement être réparés. Plusieurs critères seront pris en compte à cet effet: facilité de démontage, disponibilité d’informations techniques et de pièces de rechange, délais de livraison, prix des pièces détachées, etc.