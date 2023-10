Un orque aperçu à quelques dizaines de mètres des plages belges (vidéo)

«Il a nagé jusqu’à 50 mètres de la côte»

«Ces mammifères marins ne vivent pas ici. La question est donc de savoir d’où il vient et quel est son état de santé. Il a nagé jusqu’à 50 mètres de la côte et cela a immédiatement attiré la curiosité de quelques centaines de personnes. L’orque est actuellement un peu plus profond dans la mer et nage vers la France. Nous avons tout préparé au cas où l’orque s’échouerait», a expliqué Kelle Moreau, porte-parole de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, à nos confrères de HLN.