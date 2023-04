Un phénomène qui n’est pas récent

La Bibliothèque nationale de France conserve une estampe datée de 1819, intitulée «Les piqueurs». On y voit deux hommes qui poursuivent trois demoiselles apeurées avec de longues piques. Le phénomène des piqûres sauvages ne date donc pas d’hier. Il y a un peu plus de 200ans, en 1819, plus de 400agressions par piqûre avaient été recensées en France. Le phénomène s’est ensuite poursuivi, avec plus ou moins d’intensité. C’est seulement à la fin du 19e siècle que les premières études de cas cliniques font état de piqueurs de fesses. Ces hommes sont alors décrits comme des sado-fétichistes qui prennent du plaisir à faire mal à leur victime.