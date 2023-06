Une action de Greenpeace a été interrompue par la police à Bruxelles

Plus d’efforts pour préserver la nature

Les activistes ont bloqué la route avec des clôtures et portaient des banderoles qui illustraient des catastrophes climatiques, comme des feux de forêt. Le but de l’action étant de faire comprendre qu’une pause pour la nature n’est «clairement pas envisageable». «Le climat et la nature sont inextricablement liés, ce que le Premier ministre n’a manifestement pas compris», déplore Joeri Thijs, porte-parole de Greenpeace. «Si nous ne préservons pas la nature, nous allons devoir faire beaucoup plus d’efforts pour réduire les émissions» ajoute-t-il. «Les scientifiques affirment qu’il est impossible de protéger le climat si l’on ne restaure pas la nature. Le Premier ministre doit entendre ce message, et c’est la raison de notre présence ici.»