Une ado belge grièvement blessée après être tombée d’un télésiège en Autriche

La jeune fille, dont l’identité n’a pas été révélée, était assise dans un télésiège du domaine skiable de Warth am Arlberg, dans le Land de Voralberg, mercredi matin lorsqu’elle a perdu un bâton de ski. Pour tenter de récupérer le bâton, elle a quitté le téléski et a tenté de gravir la pente raide avec ses chaussures de ski. Elle a glissé sur la pente en partie gelée et a dévalé la pente rocheuse sur plus d’une centaine de mètres. La jeune vacancière a été blessée aux vertèbres cervicales. Elle a été transportée à l’hôpital de Feldkirch par hélicoptère de sauvetage, précise le quotidien.