Une boule de vêtements géante a traversé la rue Neuve

«Rana plaza, plus jamais ça»

Sur la place de la Monnaie, une centaine de personnes, issues de syndicats (FGTB, ABVV, CSC, ACV) ou d’organisations (CNCD, 11.11.11, achACT) se sont rassemblées pour rendre hommage aux victimes de l’accident, selon les organisateurs. Les personnes scandaient notamment «Rana plaza, plus jamais ça» et brandissaient des pancartes avec le nombre de morts.

Conditions de travail extrêmes

«Ça a été un choc pour des milliers de personnes. À la suite de cette catastrophe, des images ont circulé et on a pu prendre conscience des conditions dans lesquelles des millions de personnes travaillent. Et ces conditions dépassent le domaine des vêtements», s’est exprimée Sanna Abdessalem, porte-parole d’achACT. «Dix ans plus tard, les usines sont plus sûres au Bangladesh, mais des millions de travailleurs sont encore confrontés à des conditions de travail extrêmes», a-t-elle ajouté.