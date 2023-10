«Une fellation contre un jour de congé»: un commissaire de police soupçonné de viols sur des collègues

L’auditorat du travail de Bruxelles a ouvert une enquête concernant un commissaire de police de 31 ans de la zone de police Bruxelles-Ouest. L’homme serait accusé de harcèlement moral et sexuel sur une dizaine de jeunes agentes de police. Il serait également question de viols, écrivent lundi La Capitale et Het Nieuwsblad.

«Il aimait vraisemblablement les dominer et les humilier»

Les faits se seraient déroulés tant à son domicile en région verviétoise qu’au commissariat. L’inspecteur principal aurait ainsi entamé une relation avec ces femmes, puis serait allé de plus en plus loin. «Il aurait abusé de sa position hiérarchique pour obtenir des faveurs sexuelles – par exemple: une fellation en échange d’un jour de congé! – et les contraindre petit à petit à des pratiques sadomasochistes non consenties pouvant s’apparenter à des viols. Il aimait vraisemblablement les dominer et les humilier», ont déclaré des sources proches de l’affaire à nos confrères de La Capitale.