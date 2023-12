Une hausse inquiétante : 21,5 % des Belges francophones n’arrivent pas à boucler la fin de mois

Une Belge francophone sur cinq (21,5%) n’arrive pas à boucler sa fin de mois ou ne s’en sort pas financièrement, ressort-il lundi du Baromètre Confiance et Bien-Etre 2023 de la mutualité socialiste Solidaris. L’indice composite qui mesure l’état général moyen confirme cependant la hausse déjà mesurée en 2022, s’établissant à 53,3.

Un chiffre en hausse

Chaque année depuis 2015, Solidaris interroge un millier de personnes sur plus de 200 questions ayant trait à leur bien-être, leurs conditions objectives de vie mais aussi leurs relations interpersonnelles, leur rapport au travail ou encore à la politique et aux institutions.

Des réalités bien différentes selon les profils

Les femmes demeurent ainsi à un indice de 49,4 (stable sur une année), tandis que les hommes enregistrent une augmentation de 5,5% pour arriver à 57,4. Les femmes souffrent davantage de conditions de travail et d’une articulation vie privée/vie professionnelle bien plus compliquées, analyse Solidaris.

D’autres profils semblent par contre s’en sortir un peu mieux que les autres à court terme, remarque la mutualité socialiste: les travailleurs, les moins de 40 ans et les couples. Les indexations sur les salaires, la «fin» de la crise énergétique et la sortie de la crise Covid ont redonné un peu de souffle à certains, sans toutefois que l’on puisse retrouver les plus hauts niveaux mesurés depuis le début du baromètre, interprète-t-elle.