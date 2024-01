Une impressionnante tornade balaye une quarantaine de maisons en Flandre (vidéo)

Des dégâts sur 3 km

La tornade s’est formée peu avant 17h ce mercredi 3 janvier dans la province d’Anvers. Elle a touché les villes de Wavre-Notre-Dame et Putte, au nord-est de Malines. Sur une distance d’environ 3 kilomètres, une quarantaine de maisons ont été touchées et endommagées par ces vents d’une rare violence. Deux habitations ont été déclarées inhabitables.

«J’ai cru que j’allais mourir»

Rapidement, des vidéos de l’impressionnante tornade ont circulé sur les réseaux sociaux. On peut y voir des débris tournoyer dans le ciel et une toiture s’envoler. Des images glaçantes qu’on n’a pas l’habitude de voir en Belgique et qu’on n’aime évidemment pas voir. Par miracle, cette tornade n’a pas fait de blessé grave. «Tout s’est passé très vite. J’ai cru que j’allais mourir», témoigne une habitante sous le choc à nos confrères du Nieuwsblad.