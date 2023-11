Une manifestation organisée le 13 décembre à Bruxelles: «On se dirige vers des mesures d’austérité»

La Confédération dénonce, sur son site internet, la volonté de certains ministres des Finances des États membres de l’UE de «faire revenir l’Europe à des règles d’austérité strictes». «Les travailleurs ont besoin d’investissements publics en matière d’éducation, de soins de santé, de salaires adaptés, et pour un futur durable», souligne la CES.

«Les perspectives ne sont pas bonnes»

«On voit au fil des mois que les perspectives ne sont pas bonnes. On se dirige vers des mesures d’austérité qui impliquent une réduction des investissements pour les services publics et sociaux, et une diminution des investissements en faveur de la relance», dénonce le président de la FGTB Thierry Bodson.