Une nouvelle zone, une attraction flambant neuve…: voici les gros changements qui attendent Walibi!

C’est une petite révolution qui se prépare à Walibi. Le parc a prévu de construire une nouvelle zone, puisqu’une demande de permis d’urbanisme a été demandée à Wavre. Au rayon des changements, il est aussi prévu d’aménager le Psyké Underground et le Flashback.

Nos confrères de Sudinfo rapportent que Walibi a récemment fait la demande d’un permis d’urbanisme afin de mener une petite révolution dans son parc. L’enquête publique démarre ce mercredi et sera clôturée le 12 juillet. Il serait question de l’installation d’une nouvelle attraction et ses installations techniques, ainsi qu’une nouvelle zone de vente et le déplacement d’une cellule Horeca.

Que dire de cette nouvelle zone?

«Le projet concerne ainsi le développement d’une nouvelle zone thématique à proximité de deux attractions existantes nommées «Psyké Underground» et «Flashback». Le projet consiste à ajouter une nouvelle attraction de typer coaster dont le parcours a été défini sur des lacs existants du parc et à réaménager la zone autour de ces trois attractions», relaie Sudinfo. Pour que cette zone soit réaménagée, un restaurant va être démoli, tandis qu’un autre sera construit à proximité. Les sorties des trois attractions (la nouvelle, le «Psyké Underground» et le «Flashback», ndlr) convergeront dans une halle.

À lire aussi Walibi: cette attraction emblématique ferme ses portes

À quoi ressemblera l’attraction?

Elle sortira des ateliers de l’Allemand «Gerstlauer» et mesurera 15 mètresde haut, pour s’étendre sur 950 mètres. Le parcours sera sinueux et vallonné au-dessus de l’eau. Elle sera située à l’endroit de «Gold River Adventure» et sera composée de trois trains de vingt places chacun. En théorie, 1.250 personnes par heurepourront réaliser l’attraction.Quand verra-t-elle le jour? À l’horizon 2025, toujoursselon Sudinfo. Si l’on n’a pas encore son nom (le nom de Speed Boat est évoqué, ndlr), on sait qu’elle sera installée dans la nouvelle zone intitulée «Dock World».

Et tous ces travaux auraient un impact positif sur les riverains, puisque tout sera fait pour réduire l’impact acoustique. Par ailleurs, le «Psyké» va subir un lifting puisqu’il va se doter d’une façade tout autour de lui. On retrouvera un look semblable à celui de la mythique «Turbine», qu’il était venu remplacer.