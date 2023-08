Une partie du Ring de Bruxelles sera totalement fermée ce week-end

Le ring de Bruxelles (R0) sera entièrement fermé à la circulation durant tout ce week-end en direction de la capitale entre l’échangeur vers Genappe, à hauteur de Braine-l’Alleud, et celui de Groenendael. Les travaux de renouvellement de la voirie, qui était très dégradée, auraient dû débuter vendredi dernier, mais ont été décalés d’une semaine en raison des conditions météorologiques. Ils débuteront finalement ce vendredi soir, confirme-t-on mercredi à la Sofico.

Le premier des trois week-ends de travaux

Ce chantier fait partie d’une plus large opération de réhabilitation et de sécurisation de cet axe routier, depuis Braine-l’Alleud jusqu’à la Région flamande. Initialement prévus sur deux week-ends, ces travaux nécessitent finalement trois week-ends de fermeture totale de la circulation en direction de la capitale, dont le premier est programmé ce week-end.

Des déviations mises en place

Dès ce vendredi 11 août à 22h00, le R0 sera complètement fermé entre les échangeurs «Genappe» et «Groenendael» jusque lundi 04h00 afin de permettre la pose d’un nouveau revêtement. Les travaux seront menés 24 heures sur 24.

Pour rejoindre Bruxelles, une déviation sera mise en place depuis l’échangeur de Haut-Ittre et tous les axes y convergeant (E19, E411, N25, N28, N280…). Les usagers devront emprunter le Ring Ouest en direction de Wauthier-Braine. Ceux qui se rendront tout de même sur le Ring Est pour rejoindre une destination locale seront obligés de le quitter le Ring à la sortie nº26 «Genappe».

Des travaux à 3 millions €

Les dates et modalités des deux autres week-ends de fermeture seront confirmées plus tard, précise la Sofico. Le coût total des travaux de réhabilitation et de sécurisation est estimé à 3 millions d’euros. Quelque 36.000 véhicules circulent chaque jour en temps normal sur la portion du ring concernée.