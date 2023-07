Une prime chez Engie? Attention à cette arnaque qui circule!

Ne cliquez surtout pas sur le lien

Depuis le début de la crise énergétique, des escrocs surfent sur la vague des primes à l’énergie. Dès le 2 février 2022, Safeonweb mettait en garde contre «de faux messages pour vous inciter à demander la prime». Un an et demi plus tard, ces arnaques se poursuivent. Engie vient de mettre en garde ses clients au sujet d’un mail qui circule actuellement. Dans ce mail, les escrocs qui se font passer pour Engie affirment que vous allez recevoir une prime. Pour cela, ils vous demandent de fournir des informations supplémentaires en cliquant sur un lien. «Ne le faites surtout pas», avertit Engie.