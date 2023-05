Va-t-il y avoir des inondations en Belgique? Google donne ses prévisions

Google diffuse désormais des prévisions d’inondations pour plusieurs rivières en Belgique à l’aide de l’intelligence artificielle (IA). Ces prédictions peuvent s’étendre jusqu’à sept jours à l’avance, précise le géant américain. L’entreprise a lancé en 2018 son propre service de prévision des inondations, d’abord en Inde puis au Bangladesh. Par la suite, l’entreprise a étendu ce service à plusieurs pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est. Aujourd’hui, le «Flood Hub» couvre 80 pays, dont la Belgique.

Plusieurscours d’eau etrivières belges surveillés

Au niveau du Plat pays, la firme de Mountain View affiche l’évolution du niveau de rivières telles que la Dendre, l’Ourthe, la Vesdre, l’Amblève ainsi que d’autres cours d’eau. L’objectif du « Flood Hub » consiste à aider les gouvernements, les ONG et les habitants des zones à risque à se préparer plus efficacement. L’entreprise technologique indique qu’elle travaille également à l’implémentation des avertissements d’inondations dans son moteur de recherche et dans son application cartographique «Google Maps».