Voici la nouvelle arme redoutable des autorités belges pour lutter contre le phishing

Le nombre de plaintes déposées pour des faits de hameçonnage a fortement augmenté ces dernières années. En 2018 et 2019, il était respectivement de 1.136 et 2.484. En 2020, 2021 et 2022, il est passé de 7.546 à 8.420 et 8.191. Les organisations criminelles, y compris en Belgique, se tournent de plus en plus vers la criminalité en ligne, une tendance qui s’est accélérée avec la crise de la Covid.