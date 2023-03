Voici la première réaction du Belge qui a remporté 145 millions à l’EuroMillions

L’heureux millionnaire vit en Flandre et a joué en librairie avec cinq numéros et deux étoiles choisis aléatoirement, précise la Loterie Nationale. Il a remporté le montant de 144.966.361 €. Le joueur s’est depuis signalé auprès de la Loterie Nationale et a été reçu et guidé par le service d’accompagnement des gagnants.