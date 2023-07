Voici les dix Belges qui ont été faits barons par le roi Philippe

Cinq femmes et cinq hommes sont faits cette année baronne et baron. On retrouve dans cette liste le danseur anversois Sidi Larbi Cherkaoui, qui a notamment collaboré avec Beyoncé.

Le directeur général de Spadel Marc du Bois, la spécialiste en anesthésie et réanimation Marie-Élisabeth Faymonville et le fondateur de Molengeek Ibrahim Ouassari reçoivent, quant à eux, le grade de Commandeur de l’Ordre de Léopold.

Enfin, la directrice de l’ASBL Foyer à Molenbeek Loredana Marchi, le comte Matthieu Le Grelle et Frédéric Simonart de l’ASBL Duo for a Job, la directrice générale de l’organisation Cunina Sophie Vangheel, la fondatrice du Fonds Dieter Ria Van Elslande et l’ex-présentatrice du journal télévisé de la VRT Martine Tanghe sont les six nouveaux commandeurs de l’Ordre de la couronne.