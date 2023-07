Vols de nuit: pourquoi la proposition de Georges Gilkinet fait grincer des dents?

Le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo) a présenté un projet prévoyant notamment l’interdiction totale des vols de nuit (entre 23h00 et 06h00) à partir d’octobre 2024. L’un des moyens de réduire le bruit consiste à utiliser de nouveaux avions, plus silencieux et plus économes en carburant que leurs prédécesseurs. Brussels Airlines recevra normalement cinq Airbus A320neo flambant neufs d’ici à la fin 2024, en remplacement des anciens A319 et A320.