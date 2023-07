Walibi : Quand ont lieu les nocturnes cet été?

L’été bat son plein à Walibi et les visiteurs affluent de toute la Belgique. Mais sur le coup de 18h, ils doivent déjà penser à rentrer car le parc ferme ses portes à 19h. Pour celles et ceux qui en veulent plus, Walibi revient avec quelques nocturnes estivales .

De nombreuses animations prévues

Le parc d’attractions brabançon a annoncé ce mercredi que des «Summer Nights» seront organisées les 11, 12 et 14 août. Non seulement, ces trois jours-là, Walibi sera ouvert jusqu’à 22h mais en plus, de nombreuses expériences et animations seront organisées dans les allées du parc à partir de 18h. Au programme: DJ mais aussi fanfare, fakir, jongleurs, cracheurs de feu et rodéo.