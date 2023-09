Des couchers de soleil, une plaque amusante, Pamela Anderson: voici l’actu de ce 8 septembre

Lifestyle: Observer un coucher de soleil serait bon pour la santé

Face à un coucher de soleil, vous vous retrouvez souvent en admiration totale face au spectacle qui s’offre à vous et de meilleure humeur? Sachez que ce phénomène possède désormais une explication scientifique.

