La traque des GSM au volant, la masculinité toxique, une souris vivante dévorée, voici l’actu de ce mercredi 20 septembre

On the move: Bientôt des caméras intelligentes pour traquer les GSM au volant en Belgique?

En vrai : Pourquoi la «masculinité toxique» est-elle si dangereuse?

La «masculinité toxique» a beaucoup fait parler d’elle sur TikTok. Si on peut croire qu’il s’agit simplement de vidéos absurdes d’hommes quidégradent la femme et qui prônent une forme de «masculinité» poussée à l’extrême (en général avec un cigare à la main pour le style), le phénomène va (malheureusement) bien plus loin que ça.