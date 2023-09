Une scène cruelle et choquante: un étudiant mâche une souris vivante et la tue lors d’une soirée (photo)

«Une banalisation de la souffrance»

Les images ont circulé sur internet et 30 Millions d’Amis a décidé de porter plainte pour acte de cruauté et sévices graves ayant entraîné la mort d’un animal. «Avec ces vidéos de maltraitance animale on assiste à une ‘banalisation’ de la souffrance. Or la banalisation de cette souffrance, quelle qu’elle soit, n’est pas acceptable et il faut la combattre. C’est le rôle de la Fondation 30 Millions d’Amis, reconnue d’utilité publique. Et une blague de potaches ne peut absolument pas se faire au détriment d’un être vivant et sensible», explique la Fondation.