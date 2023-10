Le conflit israélo-palestinien, des oiseaux morts et Drake: voici l’actu de ce 8 octobre

Israël et le Hamas sont en guerre et le bilan des victimes ne cesse d’augmenter. Mille oiseaux sont morts en une seule journée en s’écrasant sur un gratte-ciel à Chicago. Et Drake fait une pause dans sa carrière. Chaque jour, Metro te propose un condensé de l’actu. En bref, il s’est passé quoi ce samedi? On fait le point!