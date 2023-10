«Je ne ferai probablement pas de musique pendant un certain temps»: Drake fait une terrible annonce sur sa carrière

Ce vendredi 6 octobre, Drake a sorti son dernier album en date «For All The Dogs». Mais c’est une tout autre nouvelle qui a bouleversé les fans du rappeur. Malade, il a annoncé qu’il allait faire une pause «d’un an ou plus» dans sa carrière. On vous dit tout!

Ce vendredi 6 octobre devait être un jour de joie pour les fans de Drake! Le rappeur sortait en effet son tout dernier album en date, intitulé «For All The Dogs». Mais malheureusement, la fête aura été de courte durée pour ses nombreux admirateurs puisque le Canadien a annoncé le soir même dans son programme radio «Table For One» une bien mauvaise nouvelle. On vous explique!

«Je dois me concentrer sur ma santé»

S’il a tenu à rester rassurant, Drake a annoncé ce vendredi soir à la radio devoir faire une pause dans sa carrière en raison de problèmes de santé. Le rappeur souffrirait en effet demaux «d’estomac» qui l’obligerait à s’écarter des studios et de la scène. «Je ne ferai probablement pas de musique pendant un certain temps, je vais être honnête. (…)Je dois me concentrer sur ma santé et me remettre sur pied», a-t-il ainsi révélé dans «Table For One», ajoutant toutefois qu’il n’y avait «rien de grave».

«Peut-être un an, peut-être un peu plus longtemps»

Suite à cette annonce choc, les prochains concerts du rappeur prévus aux États-Unis ont donc été reportés. Et l’artiste a livré quelques détails sur la potentielle date de son retour sur le devant de la scène. «Je vais fermer la porte du studio pendant un petit moment, peut-être un an, peut-être un peu plus longtemps», a-t-il confié.

Les fans l’auront donc compris, il leur faudra de la patience avant de revoir leur artiste préféré de retour sur scène… En attendant, ils peuvent néanmoins se consoler en écoutant les derniers morceaux que vient tout juste de sortir le rappeur.