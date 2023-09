Nouveau bilan pour le séisme au Maroc, les «workations», l’iPhone 12: voici l’actu de ce 14 septembre

Séisme au Maroc: un nouveau bilan fait état de 2.946 morts, l’espoir s’amenuise pour les portés disparus. L’iPhone 12 interdit à la vente en France: qu’en est-il en Belgique? Voici les villes à privilégier pour les «workations». Chaque jour, Metro te propose un condensé de l’actu. En bref, il s’est passé quoi ce jeudi matin? On fait le point!

News Monde: Un nouveau bilan fait état de 2.946 morts au Maroc

Le bilan du tremblement de terre au Maroc s’élève à 2.946 victimes, a annoncé le ministère de l’Intérieur marocain mercredi soir. On dénombre également 5.674 blessés.

En vrai: L’iPhone 12 bientôt retiré de la vente en Belgique aussi?

L’iPhone 12, le téléphone d’Apple sorti en 2020, ne pourra plus être commercialisé en France en raison d’un dépassement des valeurs limites sur les ondes électromagnétiques émises et absorbées par le corps humain, selon l’agence nationale des fréquences (ANFR). Chez nous, qu’en est-il?

Lifestyle: Voici les villes à privilégier pour les «workations»

L’hybridation des modes de travail a contribué à l’apparition des «workations». Ce mot-valise, dont le pendant francophone est les «tracances», désigne le fait d’exercer son activité professionnelle depuis un lieu usuellement attitré aux vacances. Voici les villes les plus agréables où le faire.

On The Move: Voici à quoi ressemblera le tram qui reliera Bruxelles et l’aéroport de Zaventem

Il y a peu, on apprenait qu’une ligne de tram relierait prochainement Bruxelles-Nord et Zaventem. Désormais, on sait un peu mieux à quoi ressemblera cette ligne qui promet déjà de rendre des fiers services aux Bruxellois.

WTF: Des scientifiques révèlent des squelettes ressemblant à des aliens

Ce mardi, les scientifiques ont présenté au grand public des squelettes fossilisés qui sont considérés comme «non-humains» et qui ressemblent… à des aliens! S’agirait-il de la preuve qu’il existe des espèces extraterrestres? Le mystère reste entier.