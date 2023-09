Des scientifiques révèlent des squelettes ressemblant à des aliens: «Ils ne font pas partie de notre évolution terrestre»

Les chercheurs mexicains ont présenté ce mardi les corps présumés d’une espèce extraterrestre datant de 700 à 1.800 ans. Il semblerait que ces spécimens ont été récupérés en 2017 à Cuzco, au Pérou. Il s’agissait là du premier congrès dédié aux phénomènes paranormaux, aux Ovnis et à la vie extraterrestre organisé par le Mexique.

«Ces spécimens ne font pas partie de notre évolution terrestre»

C’est Jaime Maussan, un journaliste et ufologue, qui a présenté ces découvertes au gouvernement mexicain et aux responsables américains. Celui-ci affirme que des scientifiques ont analysé les corps à l’aide de la datation au carbone 14. «Ces spécimens ne font pas partie de notre évolution terrestre. Ce ne sont pas des êtres trouvés après un accident d’OVNI. Ils ont été trouvés dans des mines de diatomées (algues) et ont ensuite été fossilisés», affirme l’expert, relayé par Marca.