Ce scientifique aurait découvert une molécule miracle capable de «guérir le vieillissement»

João Pedro de Magalhães tente depuis des années de percer les secrets de l’immortalité, et il pourrait bien se rapprocher de son but. En effet, ce microbiologiste qui est aussi professeur de biogérontologie moléculaire à l’Université de Birmingham estime avoir trouvé une molécule miracle qui pourrait être capable de guérir le vieillissement.

Comment l’explique-t-il? C’est plutôt simple. Depuis plusieurs décennies, on constate une hausse importante de l’espérance de vie. A titre d’exemple, l’espérance de vie a atteint 81,3 ans pour les hommes et 87,2 ans à Hong Kong en 2022, alors que ce chiffre n’était que de 67,8 ans et 75,3 ans en 1971. Ce vieillissement repose, selon le scientifique portugais, sur le processus de sénescence.

Guérir le vieillissement

Le professeur pense que reprogrammer certaines cellules associées au vieillissement va bientôt devenir une réalité. Et ses théories reposent sur des bases scientifiques pertinentes. Pour développer son propos, il prend l’exemple de la pneumonie. Il y a plus de 100 ans, il s’agissait de l’une des principales causes de mortalité, alors qu’à notre époque, plus personne ou presque ne meurt de cela.

Ainsi, il veut prendre le vieillissement comme une forme de maladie et le «guérir». Il ne s’agirait donc pas d’un processus de vie mais d’une maladie que l’on peut soigner comme les autres. Pour ce faire, il met en évidence une molécule miracle, appelée rapamycine ou sirolimus. Celle-ci prolongerait la durée de vie de certains animaux de 10 à 15% parce qu’elle agit sur l’autophagie, qui élimine les composants inutiles, anormaux et endommagés et qui les empêche de se fatiguer. Cela permettrait aussi de limiter le développement de cellules cancéreuses.

Des effets secondaires

Désormais, João Pedro de Magalhães veut explorer cette piste autant que possible même si elle comporte ses désagréments. En effet, cette molécule provoque des effets secondaires: des pieds enflés, une vision floue, une bouche douloureuse ou enflammée et des étourdissements. Bref, l’immortalité, c’est sans doute pas pour tout de suite, même si le scientifique a l’air d’y croire dur comme fer.