Plaquettes de médicaments, plagiat d’un peintre belge et événements immanquables de la rentrée: voici l’actu de ce 1er septembre

En Belgique: les pharmaciens devront bientôt délivrer le nombre exact d’antibiotiques prescrits

Le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) entend rendre obligatoire la délivrance du nombre exact d’antibiotiques pour lutter contre la surconsommation de ces médicaments. Un arrêté royal est en cours de préparation. En savoir plus?

En vrai: combien les excès de vitesse rapportent-ils à l’État belge?

En 2022, les radars ont flashé… et pas qu’un peu! Par rapport à 2019, on constate une hausse de 52% d’excès de vitesse et, donc, d’amendes. Mais combien tout cela rapporte à l’État? Peut-on réellement parler d’une tolérance zéro sur nos routes? Metro fait le point.