Cinq choses à savoir avant de se faire tatouer

Cela fait quelques mois que tu réfléchis à te faire tatouer? Tu as bien réfléchi au motif, tu as trouvé ton tatoueur et tu te sens fin prêt à prendre rendez-vous? Voici cinq infos que tu devrais connaître avant de sauter le pas.

1 Certaines zones sont plus sensibles que d’autres

Lorsqu’on pense à se faire un tatouage, on en vient nécessairement à réfléchir à l’endroit de notre corps sur lequel on voudrait l’avoir. Est-ce que je veux que mon tatouage soit visible? Il est important de se poser ces questions. Mais un autre élémentcdoit être pris en compte lorsqu’on choisit l’emplacement: la douleur. Certaines parties de ton corps sont en effet bien plus sensibles que d’autres aux petites aiguilles.De manière générale, pour minimiser la douleur, mieux vaut éviter les endroits où la peau est fine comme l’intérieur des cuisses et des bras, les pieds et les paupières. Mieux vaut aussi éviter les endroits où les terminaisons nerveuses sont nombreuses comme les mains. La douleur reste bien sûr propre à chacun.

2 Ces dessins sont très répandus

On a tous déjà vu plusieurs personnes qui avaient des tatouages similaires voire identiques. Une étoile, un signe infini, un attrape-rêves avec des plumes ou encore le symbole des Reliques de la Mort sont parmi les tatouages les plus répandus. Si tu veux que ton dessin soit unique, le mieux reste de demander à ton tatoueur de dessiner ce que tu souhaites plutôt que de reprendre tel quel un motif vu sur le net. Ainsi, tu es certain que ton tatouageest unique, à moins bien sûr que cela t’importe peu.

3 Attention au soleil

Se faire tatouer en plein été ou juste avant? C’est une très mauvaise idée! En effet, une fois tatoué, il est recommandé de ne pas exposer son précieux tatouage au soleil pendant minimum… six semaines, soit un mois et demi. Il faut laisser le temps au tatouage de bien cicatriser. Exposer un tatouage tout frais aux rayons du soleil peut altérer ses couleurs, voire même déformer ses traits. Mieux vaut ne pas prendre de risque et le couvrir. Après ce laps de temps, tu peux t’exposer à condition de bien le protéger avec de la crème solaire indice 50 , et ce jusqu’à la fin de ta vie!

4 Pas de piscine ni de bains

Tu avais prévu une virée à la mer juste après ta séance de tatouage? Même si le temps est nuageux, ce n’est pas du tout une bonne idée. Il est en effet recommandé d’éviter la mer, la piscine, les jacuzzis, les saunas et les bains jusqu’à trois semaines après ton nouveau tatouage. Et pour cause, l’eau n’y est pas toujours propre, ton tatouage risquerait de s’infecter. Les produits chimiques comme le chlore pourraient aussi altérer l’encre de ton tatouage et entraver sa cicatrisation.

5 Éviter de boire de l’alcool

Enfin, il est déconseillé de boire de l’alcool jusqu’à 24h avant de se faire tatouer. L’alcool fluidifie en effet ton sang et il est donc beaucoup plus difficile de faire pénétrer l’encre sous ta peau. Il y a aussi un risque que le résultat soit moins beau et plus terne. De même, il est préférable de ne pas boire de l’alcool juste après un nouveau tatouage pour facilitersa cicatrisation.