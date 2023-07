Angèle dévoile son tout premier tatouage: «Vous êtes trop chous!» (photos)

Ca ne vous aura sans doute pas échappé, mais Angèle n’avait, jusqu’à présent, aucun tatouage sur son corps (visible ou non). C’est désormais du passé, puisque la chanteuse a décidé de franchir ce pas avec son amie de toujours et manager Sylvie Farr.

Les deux jeunes femmes se sont rendues chez l’artiste Minus, qui est réputé dans tout Bruxelles. Et elles n’ont pas opté pour un dessin qui prend trop de place, puisqu’il s’agit d’un simple smiley qui sourit. On ne doute pas du fait que derrière ce dessin simpliste, il y a une plus grande symbolique qui ne regarde que les deux amies.