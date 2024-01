La méthode Ivy Lee, ou l’importance de faire des choix pour gagner en efficacité

Deux piliers

Mais alors en quoi consiste cette méthode vieille d’un siècle ? Elle repose sur deux piliers : planifier et prioriser. La veille d’une journée de travail particulièrement chargée, identifiez six tâches importantes que vous devez réaliser et hiérarchisez-les par niveau de priorité. Forcez-vous à n’en lister que six pour éviter de vous retrouver avec une "to-do list" aussi indigeste qu’irréalisable.

Faire des choix

Pour certains, la méthode Ivy Lee coule de source et n’a rien de révolutionnaire. Mais elle a l’avantage de pousser celles et ceux qui l’appliquent à faire des choix. Cela leur permet ainsi de dépasser ce que le psychologue américain Barry Schwartz appelle "la tyrannie du choix". Ce concept repose sur le constat que la société contemporaine nous pousse constamment à faire des choix, que ce soit au supermarché ou au travail. Les esprits les plus décidés y voient une marque de liberté personnelle, tandis que les plus indécis se retrouvent paralysés face à une telle multiplicité des options. Cela peut induire, chez ces derniers, du stress et des émotions négatives.