Les bienfaits du froid sur la santé : mythe ou réalité ?

Une meilleure immunité

Un meilleur sommeil?

Qu’il fasse trop chaud ou trop froid, les excès de températures nuisent généralement à la qualité du sommeil, mais il semblerait que le froid soit plus propice à l’endormissement et à la récupération. Et pour cause, il est – a priori – plus facilement contrôlable. D’après l’Institut national du Sommeil et de la Vigilance (InVS), une température comprise entre 16 et 18 degrés serait idéale dans la chambre pour bien dormir, ce qui est plus facile à obtenir lorsqu’il fait froid – et montre par la même occasion que le chaud – contrairement aux idées reçues – n’aide en rien à profiter d’un sommeil récupérateur. «Le corps est plus vulnérable aux excès thermiques pendant le sommeil car les mécanismes de régulation thermique marchent moins bien quand on dort, notamment pendant le sommeil paradoxal», explique l’association.