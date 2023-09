Un international panaméen tué, le bon d’État, des pièces qui rapportent: voici l’actu de ce 5 septembre

Chez nous, on a tous un pot qui traîne, dans lequel on retrouve des pièces de monnaie venues d’Europe et d’ailleurs. C’est d’autant plus vrai à la rentrée, au retour des vacances. Mais saviez-vous que ces pièces que l’on jetterait parfois presque pourraient vous rapporter (très) gros? Metro vous explique.