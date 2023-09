Comment la Wallonie vise-t-elle un meilleur partage de nos routes?

«En pratique, pour éviter les accidents et cohabiter en sécurité sur les routes, chacun a son rôle à jouer, que l’on soit cycliste ou automobiliste, le comportement des uns impactant la sécurité des autres», rappelle l’AWSR.

Car si les Wallons sont de plus en plus nombreux à choisir le vélo pour leurs déplacements (28% en 2022, selon une enquête de l’AWSR), seuls 30% des automobilistes sont aussi des cyclistes.

«Rester attentif»

«Nul doute que la méconnaissance de l’autre usager, quel qu’il soit, et surtout, de sa réalité pratique dans la circulation, impacte la cohabitation sur la route», relève l’Agence. «Rester attentif aux autres usagers et à leurs spécificités sur la route sont pourtant des éléments essentiels pour un partage respectueux de cet espace délimité. En réalité, que l’on soit le cycliste ou le conducteur, il aurait bien souvent suffi de peu de choses pour éviter l’accident: mieux regarder et/ou être plus visible, mieux connaître la règle et/ou mieux la respecter, anticiper le comportement de l’autre et/ou mieux signaler le sien, etc.»