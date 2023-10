Arnaques: c’est quoi les «ping calls», ces appels qui peuvent vous coûter cher?

On les appelle les « ping calls » ou encore les « wangiri », et ils ne datent pas d’hier. Pourtant, on n’entend pas du tout autant parler d’eux autant que cela peut être le cas pour le «phishing», voire le «spoofing». Vous l’aurez compris, ces appels sont des arnaques et il faut s’en méfier. La police fédérale a d’ailleurs créé une page à ce sujet sur son site internet.