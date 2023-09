Attention à ces arnaques PayPal

PayPal est une célèbre plateforme de paiement en ligne qui permet d’envoyer et de recevoir de l’argent de manière rapide et sécurisée. Elle est utilisée pour des échanges d’argent entre particuliers, mais aussi pour effectuer des achats en ligne chez de très nombreux marchands. Au fil des ans, des centaines de milliers de Belges l’ont déjà adoptée.

Les arnaques explosent

Cette popularité attire sans surprise les cybercriminels. Cette année, les arnaques centrées sur PayPal sont ainsi en recrudescence, selon le spécialiste en cybersécurité Bitdefender, ces escroqueries pouvant prendre plusieurs formes. Que ce soit par e-mail ou via SMS, vous avez peut-être déjà reçu des messages du type «votre compte est sur le point d’être suspendu», «vous avez été payé», «la limite de votre compte doit être augmentée» ou bien encore «vous avez un trop-perçu». Dans tous les cas, il s’agit de phishing, à savoir un moyen détourné de vous faire aller sur un site corrompu afin de récupérer de manière frauduleuse vos données personnelles (login et mot de passe PayPal, coordonnées bancaires, etc.).