Prince of Persia The Lost Crown : Coup de génie ou coup d’épée dans l’eau?

Prince of Persia: The Lost Crown sort ce 15 janvier 2024 sur toutes les plateformes, y compris sur Switch, et marque le retour d’une franchise culte. Le Prince de Perse revient-il en forme? On vous dit tout!

Après 14 ans d’absence (on ne compte pas vraiment Prince of Persia Escape sorti en 2018 uniquement sur Android), la saga culte Prince of Persia fait son grand retour. Même si à vrai dire, ce n’est pas vraiment comme ça qu’on l’attendait. On aurait plutôt misé sur Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake qui devait initialement sortir en 2021. Mais le jeu souffre d’un développement chaotique et plutôt inquiétant.

Bien plus qu’un retour aux sources

Au lieu de ça, c’est Prince of Persia: The Lost Crown qui débarque, sans retard et un peu par surprise. En effet, ce spin-off a seulement été dévoilé et annoncé le 8 juin dernier. Sept mois plus tard, le voilà. Ne vous attendez pas à AAA de l’année. Prince of Persia The Lost Crown est un projet plutôt mineur pour Ubisoft. Mais cela ne fait pas de lui un jeu inintéressant, bien au contraire.

Ce nouvel opus se présente comme «un retour aux sources», entendez par là qu’il s’inspire et rend hommage aux premiers Prince of Persia, vieux de plus de 30 ans et en 2D. Comme les jeux de l’époque, Prince of Persia: The Lost Crown est un jeu en «défilement vertical» qui se déroule dans un environnement 2,5 D. Les graphismes sont plutôt jolis et surprenants (on comprend mieux pourquoi malgré son statut de petit jeu, il fait quand même 25 GB). Les développeurs semblent s’être inspirés de ce qui marche ces dernières années avec un petit style à la Fortnite, voire même à la Arcane, la série d’animation sur Netflix. Ce style moderne, coloré et cartoon devrait lui permettre de plaire aux plus jeunes qui n’ont pas spécialement déjà joué à Prince of Persia.

Mieux vaut aimer les Medroidvania

Côté gameplay, le jeu mélange des mécaniques d’action-aventure, de plateformes et même des éléments de puzzle. Le tout dans 13 biomes différents remplis d’ennemis (il y en a plus de 65 types) qui vous demanderont d’enchaîner les combats et les combos. Il faudra donc faire preuve d’habileté, mais aussi parfois un peu se creuser les méninges. La progression est sympa et intéressante. Peu à peu, on débloque des nouvelles armes, des améliorations et des nouveaux pouvoirs qui permettent d’accéder des nouvelles zones. Car, c’est important de le signaler, ce Prince of Persia The Lost Crowd est avant tout un Metroidvania. Et ça, c’est souvent quitte ou double: soit on adore, soit on déteste. À la manière d’un Ori, Metroid Dread ou encore Hollow Knight, pour prendre des exemples récents, Prince of Persia: The Lost Crown est un véritable labyrinthe, un dédale de chemins, tout en horizontalité et en verticalité, rempli de trésors, de cachettes et de choses à découvrir, mais qui repose aussi sur des allers-retours incessants.

Vraiment accessible à tous

Parfois, ce genre de jeu peut se montrer assez peu accessible aux néophytes. Mais Prince of Persia The Lost Crown brille dans son accessibilité. Cela passe par quatre niveaux de difficulté, d’apprenti à immortel, et même un mode personnalisé qui permet d’adapter à sa guise les dégâts et la santé des ennemis, la difficulté des parades ou encore la fenêtre d’esquive. Ajoutez à cela deux modes de jeu, un mode exploration qui donne le minimum d’informations sur la carte et un mode guidé qui facilite la navigation en indiquant notamment l’emplacement du prochain objectif. Tous les joueurs y trouveront donc leur compte.

Petit prix, longue durée de vie

Enfin, là où Prince of Persia: The Lost Crown est loin d’être un petit jeu, c’est dans la durée de vie proposée. Comptez facilement 20 à 25h pour le terminer et même jusqu’à 50 heures si vous aimez les défis et que vous visez le 100%. De quoi vous occupez pendant vos longues soirées d’hiver donc. Le tout, comme pour Assassin’s Creed Mirage, à un prix sympa de 49,99 €.