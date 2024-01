Sortez votre loupe, le jeu belge Hidden Through Time 2: Myths & Magic arrive sur consoles

Ce 15 janvier 2024, après un peu plus de 23 années d’existence, Metro tire sa révérence. Et pour ce dernier article dédié au jeu vidéo, on ne pouvait pas rêver mieux que de mettre en lumière un jeu belge: Hidden Through Time 2: Myths & Magic.

Les Belges ont du talent, y compris dans la création et le développement de jeux vidéo. Le monde entier a (encore une fois) pu le découvrir à la fin de l’année lors de la cérémonie des Game Awards où Baldur’s Gate 3, développé les Gantois de Larian Studios, a été couronné jeux vidéo de l’année. Notre plat pays regorge aussi de plus petits studios qui font du travail formidable. On en a encore eu la preuve à la fin de l’année dernière avec Gangs of Sherwood des Carolos d’Appeal Studios.

Une création des Belges de Rogueside

Dans un tout autre style, un autre jeu vidéo made in Belgium sortira le 25 janvier prochain sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S (il est déjà dispo sur PC depuis quelques semaines). Son nom? Hidden Through Time 2: Myths & Magic. Suite de Hidden Through Time sorti en 2020, ce jeu est développé par Rogueside, un petit studio basé à Geel, dans la province d’Anvers, notamment à l’origine des deux Guns, Gore & Cannoli. Le premier Hidden Through Time avait reçu un joli accueil de la part de la critique avec une moyenne de 80/100 sur Metacritic. De nombreux joueurs l’avaient apprécié en témoigne la note de 9/10 sur Steam et de 4,6/5 sur iOS.

Sortez votre loupe et partez à la chasse aux objets

Quatre ans plus tard, la suite arrive. Le principe est toujours le même. Hidden Through Time 2: Myths & Magic est un jeu calme et relaxant dont le but est de trouver tous les objets cachés, dissimulés et éparpillés dans des mondes dessinés à la main. C’est une sorte de «Où est Charlie?» en version jeu vidéo et accessible aux joueurs de tous les niveaux et à toute la famille. Parfois, il faut même rentrer à l’intérieur des bâtiments pour trouver des objets cachés. Petite subtilité: certains objets n’apparaissent que sous certaines conditions météo (rassurez-vous, c’est indiqué au-dessus!). On peut donc à tout moment appuyer sur un bouton qui permet de switcher la météo. L’arrivée de la pluie ou de la neige change ainsi complètement l’animation de la scène en cours.

Un voyage à travers les époques

C’est mignon, coloré, rempli de good vibes, de références et de clins d’œil. Et surtout, c’est vendu au prix sympa de 12,49 €. Cette suite vous fera voyager à travers les époques avec un mode histoire (bon, c’est un grand mot, c’est juste qu’il y a une petite intro avant chaque scène) qui vous fera traverser quatre âges magiques (Les années 80, 1001 Nuits, le Moyen-Âge et la mythologie grecque). Il y a huit cartes dans chaque monde. Ne vous attendez donc pas à une durée de vie XXL. Néanmoins, il y a une fonctionnalité qui fait toute la différence: la possibilité de créer ses propres cartes, de le partager et de jouer à celle des autres. Cela rend ainsi la durée de vie quasi infinie. Au final, le plus dur est peut-être de résister à la bande-son du jeu, avec des musiques hyper-répétitives qui ont tendance à taper sur le système.

