Bon plan: Le Google Pixel 7a, l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme, est en solde

Une bonne affaire à 399€?

Lors de sa sortie, le smartphone milieu de gamme de Google a reçu des critiques très positives notamment grâce à sa finition soignée, sa configuration solide et ses capacités en photo. «En pleine lumière, les photos au grand-angle sont splendides, et bien au-dessus de la concurrence de milieu de gamme. Le piqué est bon, les couleurs justes, l’exposition est excellente, sans zone sous ou surexposée. Un vrai régal», indique le site Capital.fr. «Nous sommes toujours aussi impressionnés par les capacités d’un tel produit sur le milieu de gamme. Assurément le champion du segment si vous recherchez un photophone aguerri, le Pixel 7a vous ravira, car complet sans avoir à mettre trop profondément la main au portefeuille», estiment les spécialistes du site Les Numériques.

Pour Frandroid, le Google Pixel 7a est le «mariage heureux entre un incroyable photophone et un smartphone compact». «Le design ravira les fans de petits smartphones, l’expérience logicielle est des meilleures, la puce est l’une des plus puissantes du marché dans cette gamme… Bref, c’est du très solide», livrent-ils dans leur conclusion. «Le Pixel 7a se place parmi les tout meilleurs smartphones de sa catégorie. On apprécie son format compact, son bel écran, ses excellentes performances et sa partition photo, dignes des meilleurs smartphones», estime quant à lui le site 01Net.