Auriez-vous envie de connaître la date de votre mort?

Une IA bientôt capable de prédire la date de votre mort?

Baptisée life2vec, cette nouvelle forme d’intelligence artificielle serait donc capable de prédire des événements dans la vie des gens, y compris la date de leur mort. Ce projet fou est mené par l’Université technique du Danemark (DTU), l’Université de Copenhague, l’Université IT de Copenhague (ITU) et l’Université Northeastern, aux États-Unis.

Quand l’IA se prend pour Madame Irma!

Après avoir été entraîné leur modèle, les scientifiques pu créer un outil pouvant prédire l’espérance de vie de n’importe qui, ainsi que les risques de maladie qu’il ou elle peut développer et la date probable de sa mort. Évidemment, ce modèle ne convient aujourd’hui qu’aux Danois, seule population dont les données sont pour l’instant prises en compte. Sans surprise, les individus en position de leadership avec les revenus les plus importants sont les plus susceptibles de vivre longtemps, tandis que les personnes avec des diagnostics psychiatriques sont associées à un risque plus rapide de décès.