Attention, il y a du changement pour les Belges qui se rendent en France dès ce lundi

Des embouteillages récurrents

Une voix dédiée aux véhicules avec deux occupants et plus

Pour alléger le trafic sur ce tronçon de l’autoroute A1, une voie, celle de gauche, sera réservée au covoiturage. Dès ce lundi, en cas de forte densité de trafic, seule les «véhicules avec deux occupants et plus » pourront donc emprunter la bande. En plus de ces véhicules avec à leur bordplus d’une personne, les véhicules 100% électriques Crit’Air 0, les taxis, les véhicules prioritaires et sanitaires, ainsi que les véhicules de transport en commun auront la permission d’y rouler. On s’attend à ce que le dispositif soit déclenché principalement aux heures de pointe.